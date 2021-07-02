دكتوراه في السينما من السوربون.. من هو مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق؟

أعلن الفنان سامح الصريطي، وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق، اليوم الجمعة، دون إعلان الأسباب التي أدت لوفاته.

وكتب "الصريطي"، عن رمسيس مرزوق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" منشورًا قال فيه: "فقدنا الآن فنانًا كبيرًا ورائد من رواد التصوير السينمائي.. رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق"، معلقًا على آخر صورة التُقطت لرمسيس مرزوق: "هذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن رمسيس مرزوق.

ولد فى الأول من يونيو قبل 79 عام وتحديداً عام 1940.

رحل رمسيس مرزوق عن عمر ناهز الـ 81 عامًا.

مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959.

حصل رمسيس مرزوق أيضًا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، حيث تخصص إخراج عام 1983.

قدم رمسيس مرزوق على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين.

تعاون رمسيس مرزوق مع عدد من كبار المخرجين مثل يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها "أضحك الصورة تطلع حلوة، مرسيدس، ليه يا بنفسج، الصعود إلى الهاوية، آه يا ليل يا زمن".

كان يرى أن الفنانتين سعاد حسني وفاتن حمامة هما الفن الحقيقي.

في نوفمبر 2019، صدرت شائعة عن احتجازه في منزله إلا أنه رد بأن ما يحدث ما هو إلا "قلة أدب".

أقام عدد كبير من المعارض الفنية التي وصلت إلى إيطاليا حيث أقام أكثر من معرض فني داخل روما بإيطاليا.

وفور إعلان سامح الصريطي وفاة رمسيس مرزوق، نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي رمسيس مرزوق بكلمات مؤثرة، حيث إنه رحل بعد مسيرة فنية مليئة بالأعمال الناجحة.