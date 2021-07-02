التصدي للعديد من محاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

تمكنت رئاسة مركز ومدينه أبوحماد، من التصدي لحاله تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالصوة، عبارة عن مبنى بالطوب الدبش على مساحة ١٠٠ متر، فتمت الإزالة الكلية في المهد.

كما قامت رئاسة المركز بالتصدي لحاله بناء مخالفة بقرية صفط الحنة، على مساحة ٢٠٠ متر، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة إزالة فورية في المهد بناحية قرية سامي سعد التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، حيث تم إزالة سملات خرسانية على مساحة 18 سهم وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما تمكنت رئاسة مدينة القنايات من ضبط مواطن مخالف بناحية عزبة عبد العال أثناء قيامه بتشوين مواد بناء و استخدام الونش لرفع مواد البناء على سطح العقار الخاص به بالمخالفة للقانون ، فتم إيقاف الأعمال وفك الونش وإزالة مواد البناء من الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد و تطبيق القانون على المخالفين، بالتزامن مع متابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

و يذكر أنه تستمر الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في تنفيذ حملات الإزالة لمخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية فتم إزالة حاله تعدي بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق على مساحه ١٧٥ مترا عبارة عن شدة خشبية لسقف الدور الرابع علوى بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على كميات كبيرة من حديد التسليح بمنطقة الكونت شديد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.