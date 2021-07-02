سلالة دلتا تجتاح آسيا مع بطء التطعيم.. ودول تتوسع فى فرض القيود

تتفشى سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا في أنحاء آسيا، مع تسجيل أعداد قياسية للإصابات الجديدة في أستراليا وكوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع ببعض الدول إلى تشديد القيود والبعض الآخر إلى تسريع وتيرة التطعيم.

وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في الهند في ديسمبر، ووصلت إلى حوالي 100 دولة في العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أنها قد تصبح قريبًا السلالة السائدة للفيروس.

وهذه السلالة أيضًا هي العامل المحرك وراء الارتفاع الحاد في الإصابات باليابان، مما يلقي بجو من الكآبة على دورة الألعاب الأوليمبية التي تقام الشهر الجاري.

وسجلت اليوم الجمعة ولاية نيو ساوث ويلز، صاحبة أكبر عدد من السكان في أستراليا، أعلى زيادة يومية في الإصابات الجديدة هذا العام حتى الآن، وتجاوز إجمالي الإصابات بالولاية في أحدث موجات الجائحة 200 معظمها بسلالة دلتا.

وقطعت سيدني، التي يعيش فيها خُمس سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، نصف الطريق في إجراءات عزل لمدة أسبوعين لاحتواء الفيروس مع بطء حملة التطعيم على مستوى البلاد.

وقال البروفسور جيل كار خبير الفيروسات بكلية الطب والصحة العامة في جامعة فليندرز: "أعتقد أن اللقاح سيحد بالتأكيد من انتشار المرض، وسيقلل أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات، لكن من المؤكد أن الفيروس سيظل ينتشر بين من لم يتلقوا اللقاح".

وحصل ستة بالمئة فقط من سكان أستراليا على اللقاح كاملا، بينما بلغت النسبة 12 بالمئة في اليابان.

وقالت اليابان، يوم الأربعاء، إن سلالة دلتا المتحورة وراء إصابة ما يقرب من ثلث الحالات في الجزء الشرقي من البلاد، بما في ذلك طوكيو، وإن هذه النسبة يمكن أن تزيد إلى النصف بحلول منتصف يوليو.

وقالت مصادر حكومية لـ"رويترز" إن طوكيو وثلاث مناطق مجاورة من ضمن المناطق الخاضعة لوضع "شبيه" بحالة الطوارئ، من المقرر أن يستمر حتى 11 يوليو، وإن زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة دفعت المسئولين إلى الإبقاء على القيود.

وأكدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الجمعة، أن حظر الجماهير في دورة الألعاب الأوليمبية، التي تبدأ يوم 23 من يوليو الجاري، سيكون خيارًا مطروحًا إذا تدهور الوضع فيما يتعلق بالفيروس.

وفي كوريا الجنوبية، قال مسئولون، اليوم الجمعة، إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت 800، وهو أعلى رقم في حوالي ستة أشهر، مع تطعيم أقل من 10 بالمئة من السكان.

وزاد متوسط الإصابات الجديدة في البلاد على مدى عشرة أيام متتالية، وأجلت السلطات في سول تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت تشون أون مي خبيرة أمراض الجهاز التنفسي في المركز الطبي بجامعة إيوا النسائية في سول: "دلتا هي أكثر السلالات المؤهلة للانتشار الواسع".

وأضافت "تُظهر الحالات في إندونيسيا والهند وبريطانيا أن كوريا ليست حالة وحيدة بل هناك دول أخرى كثيرة ستحتاج لإعادة النظر في استراتيجيتها الخاصة بالتطعيم وخطط إعادة الفتح".

وفرضت إندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إجراءات طارئة تبدأ غدًا السبت حتى 20 يوليو لاحتواء زيادة الأعداد.

وفي الهند، انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى في شهرين، منذ أن بلغ ذروته عند 400 ألف في اليوم في مايو، مع تركز جهود الحكومة على حملات التطعيم الجماعي.