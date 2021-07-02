«التضامن» تجرى مقابلات شخصية لمجموعات من مكلفات الخدمة العامة للعمل بمودة

بدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في إجراء مقابلات شخصية لمجموعات من مكلفات الخدمة العامة بمختلف المحافظات بهدف اختيار فريق من الكوادر التدريبية بكل محافظة لتطبيق تدريب مودة بين زميلاتهن من المكلفات.



وقام المشروع بالتنسيق مع إدارة الخدمة العامة بالوزارة لاختيار مجموعة بكل محافظة وفقاً لمعايير محددة تتفق مع طبيعة المهام المطلوبة، كما تستند المقابلات على أسس علمية في تقييم الكوادر المتقدمة من خلال استمارة تعمل على قياس ثلاثة جوانب أساسية؛ جوانب معرفية، ومهارية، وسلوكية مرتبطة بعملية التدريب.



وسيتم تنظيم معسكر تدريبي لعدد 120 مكلفة خدمة عامة ممن سيتم اختيارهن من واقع التقييم لإعدادهن وتدريبهن على مختلف محاور المحتوى العلمي التدريبي لمشروع مودة، بالإضافة إلى تدريبهن على مجموعة من المهارات الخاصة بالتدريب لضمان التنفيذ بجودة.



ومن المُخطط أن تقوم المكلفات بتدريب عدد 100 ألف مكلفة على مستوى الجمهورية مع نهاية عام 2021.



ويسعى المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" إلى وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التى ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المترددين علي المنصة مُنذ إطلاقها وحتي 28 فبراير 2021 بلغ حوالي 4 مليون متردد من جميع محافظات الجمهورية (75% منهم من الإناث).

وأوضحت ان المجلس الأعلي للجامعات اعتمد البرنامج التدريبي لمنصة "مودة" كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 لتعميم الاستفادة من البرنامج وضمان اتاحته لكافة الطلبة، كما قام المشروع بتطوير المنصة في منتصف شهر يونيو 2020 وتضمينها جلسات تتناول موضوعات مُلحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وبتركيز خاص على قضايا تنظيم الأسرة وأهمية الأسرة الصغيرة، وخطورة الزواج المُبكر.