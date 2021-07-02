رسالة مؤثرة من أب فقد طفليه بسبب الضمور العضلي: الرئيس أحيا فينا الأمل

مرض وراثي يُدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي الذي يتحكم في نشاط العضلات.. هكذا يصف الأطباء مرض ضمور العضلات الشوكي، الذي يُعد من أخطر الأمراض الوراثية على الإطلاق، والذي يُصاب به عدد كبير من الأطفال الذين يعيشون حياتهم متأثرين بهذا المرض طوال حياتهم.

وكعادته؛ قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون الحل من الدولة، حيث أحيا حياة آلاف الأسر في مصر ممن لديها أطفال مصابين بضمور عضلات شوكي، والذين كانوا قد فقدوا الأمل في علاج أبنائهم الذين يعانون طوال الوقت من المرض الوراثي الخطير، فسرعان ما أيقظ الأمل في نفوسهم، ليصبح قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة خيط الأمل الوحيد لهم.

"فرحة عارمة ممزوجة بالدموع".. هكذا كان حال أسر مرضى ضمور العضلات بعد قرار السيسي بتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من بلال خليفة، وهو أب لطفلين توفوا في العام الماضي بسبب ضمور العضلات الشوكي، قائلا: "النهاردة أنا ومراتي كانت دموعنا بتجري أنهار لما سمعنا السيد الرئيس الأب بيوعد بتحمل الدولة لنفقة علاج أي طفل مصري تثبت إصابته بهذا المرض".

وأعرب بلال عن فرحته بهذا القرار قائلا إنه لم يكن يتخيل يوما ما أن يحدث هكذا، فمصر أصبحت تعطي كرامة لأبنائها، مضيفًا: "الرئيس النهاردة أحيا في أسرتي الأمل إننا نخلف تاني بعد ما كنا يأسنا تقريبا"، معربًا عن فرحته بهذا القرار قائلا: "بفضل الريس الليلة فيه 57 أسرة مش هتنام من فرحتهم إن الحياة رجعت لأولادهم تاني"، مستشهدًا بالقرآن الكريم: "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، مختتمًا حديثه بـ "أنا فعلا النهاردة حسيت إن الرئيس أب".