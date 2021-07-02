تحرير 766 محضرًا تموينيًا في حملات بقنا

قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن مدديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنوا حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة خلال شهر يونيو الماضى أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 766 محضر مخالفة .

وأشار السيد إلى أن السلع الاستهلاكية التى تم ضبطها شملت 3130 عبوة زيت طعام، و4700 عبوة سجائر، و1020 قطعة مستلزمات عمارة، و4600 خامات بلاستيك، و200 عبوة منظفات، و8372 عبوة أدوية، و2 طن و255 كيلو أرز، وطن مكرونة، و2 طن و600 كيلو دقيق فاخر، و6 طن و120 كيلو سكر، و3 طن و700 كيلو ملح طعام ، و187 كيلو لحوم بلدية، و173 كيلو مصنعات لحوم، و3716 عبوة سمن نباتى و1350 عبوة عصائر، و7700 عبوة آيس كريم، و200 كيلو أسماك معلبة، و650 عبوة خل، و2 طن و800 كيلو ردة خشنة.

وأضاف السيد أن حملات التفتيش نجحت أيضاً فى تحرير 766 محضر مخالفة منها 528 محضرا بالأسواق والمحلات ،و238 محضرا بالمخابز والمطاحن فى مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيداً لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة ، مؤكدا أن المديرية مستمرة فى شن حملاتها بشكل يومى على الأسواق والمحال التجارية ، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر ،والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، حرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر جميع السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية "اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز" بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار "جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى".

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته المواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.