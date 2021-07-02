«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا السبت، شديد الحرارة نهارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وذكر الخبراء أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات.

وأشاروا إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 40 26

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 25

دمنهور 37 25

بلطيم 33 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 40 22

بورسعيد 33 25

دمياط 34 25

الزقازيق 40 25

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 40 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 39 19

نويبع 41 28

طابا 39 22

كاترين 35 17

الطور 38 25

شرم الشيخ 43 31

الغردقة 44 31

مرسى علم 42 28

الفيوم 41 25

بنى سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 44 25

سوهاج 45 26

قنا 45 26

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 45 30

أبوسمبل 44 31

الوادى الجديد 44 26

الشلاتين 39 32

أبورماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 43 31

المدينة 47 34

الرياض 46 30

المنامة 39 34

أبوظبي 42 32

الدوحة 45 34

الكويت 48 34

دمشق 38 19

بيروت 30 28

عمان 34 21

القدس 30 22

غزة 33 24

بغداد 46 28

مسقط 37 32

صنعاء 30 18

الخرطوم 40 30

طرابلس 42 26

تونس 35 24

الجزائر 28 22

الرباط 26 17.