من المطبخ الصيني.. طريقة تحضير الدجاج المشوي بالأعشاب

المطبخ الصيني من أشهر المطابخ في العالم حيث يتميز بالعديد من الوصفات اللذيذة والتي يفضلها الكثيرين، وتعتبر وجبة الدجاج من الأكلات التي تختلف طريقة تجهيزها من مطبخ لآخر، وخلال السطور التالية نقدم طريقة عمل الدجاج المشوي من المطبخ الصيني، بحسب خطوات الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير التتبيلة

- كوب نشا.

- بيضة.

- 1 بصلة مفرومة.

- ربع معلقة صغيرة ملح.

- فص ثوم.

- فلفل أخضر مقطع شرائح.

- ربع معلقة صغيره فلفل أسود.

- نصف كيلو صدور دجاج مخلية.

- ربع كوب صويا صوص.

ربع كوب كاتشب.

ربع معلقة صغيرة بابريكا.

طريقة عمل الدجاج المشوي على الطريقة الصينية

- تقطع صدور الدجاج مربعات وتتبليها بالملح والفلفل.

- نقوم بإسقاط قطع الدجاج في البيض ثم النشا.

- نضع قطع الدجاج في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.

- نبدأ بتشويح بصلة وفص ثوم في الزيت ثم نضع الفلفل الأخضر الشرائح والملح والفلفل الأسود.

- ثم نضع البابريكا مع الكاتشب والصويا صوص مع بعضهما ونخففهم بالمياه ثم نضعهم ع البصل والثوم والفلفل.

- نضع الخليط على الدجاج المقلية ونتركه على نار هادئة لمدة نصف ساعة ويقدم.

فوائد الدجاج الصحية

-تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

- تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

- تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

- لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

- يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

- يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

- لحم الطيور غني بفيتامين "ب6" الذي يدعم جهاز المناعة.