ثاني أطول رجل في العالم يواجه الموت في بريطانيا

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أحد أطول الرجال في العالم يعيش في دار رعاية في لندن ويكافح مرضًا خطيرًا.

واشتهر حسين بيساد البالغ من العمر 46 عامًا ، في عام 2002 عندما كشف أنه أطول رجل في العالم.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بقياس موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، وجد أنه يبلغ 7 أقدام و 5 بوصات ، وهو ما كان أقل من السلطان كوسن التركي الذي يبلغ 8 أقدام و 2 بوصات.

وتوقفت حياة حسين على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب مرض يهدد حياته ويحتاج فيه لغسيل الكلى ثلاث مرات يوميًا ، وفقًا لتقرير نُشر على موقع MyLondon.

وفقًا لأطباءه ، يمكن أن تكون حالة حسين ناجمة عن ضخامة الغدة النخامية الذي ينتج هرمونات نمو أكثر من المعتاد.

ويعيش حاليًا في دار رعاية في برنت ، شمال لندن ، بعد خضوعه لعملية زرع كلية في فبراير 2020.

لكنه قال إنه "لا يحب أن يكون طويل القامة" ، مضيفًا: "هناك الكثير من المشاكل ، أنت شخص مختلف".

وتابع "كل شخص آخر طبيعي وأنا مختلف، يمكن للجميع رؤيتي، ويسألني الناس أحيانًا لماذا أنا طويل جدًا ، أسأل لماذا أنا طويل جدًا. أعلم أنه الله، وكان أصدقائي يقولون إن حسين عملاق ويطلقون النكات عن طولي".

ويتعين على حسين أن يصمم ملابسه حسب الطلب من بدلات تكلف حوالي 700 جنيه إسترليني.

ويبلغ حجمه 22 قدمًا مما يعني أن أحذيته يجب أن يتم تصديرها خصيصًا ولا يمكنه شراء سرير قياسي الحجم أيضًا.

وأكد حسين أنه عندما يتعافى تمامًا، يريد العودة إلى الصومال وإحضار زوجته ياسمين للعيش معه في لندن، وهي أيضًا طويلة القامة حيث يبلغ طولها نحو 6 أقدام.

وفي حديثه إلى موقع MyLondon ، أضاف: "عندما كنت في المدرسة في السنة الأولى ، كنت طبيعيًا، كنت في نفس الطول مثل أي شخص في عمري ولكن في السنة الثانية بدأت في النمو".