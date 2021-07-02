أبرز 5 أعمال فنية للراحل رمسيس مرزوق

توفى منذ قليل مدير التصوير الأبرز في السينما المصرية رمسيس مرزوق، والذي وضع أساسيات إدارة التصوير السينمائية لاجيال عديدة بفضل تفوقه وإبداعه في هذا المجال الصعب.

ونرصد خلال التالي أبرز 5 أعمال سينمائية شارك فيها الراحل رمسيس مرزوق خلال القرن الماضي قبل تطوير الأداء السينمائي بفعل معدات التصوير الحديثة.

أول الأعمال السينمائية التي كانت محطة مهمة في مشواره الفني هو اشتراكه كمدير تصوير في فيلم "زائر الفجر" عام 1971 للنجم عزت العلايلي والفنانة ماجدة الخطيب بجانب يوسف شعبان وشكري سرحان وحقق العمل حالة نجاح كبير تجاريًا وبعد عرضه تلفزيونيا ليكون بداية لحالة نجاح كبيرة لمرزوق.

وقدم في عام 1978 فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين والفنانة نجلاء بدر، ليكون ثاني الأعمال الشهيرة لمرزوق، وبعدها قدم في عام 1987 فيلم "قاهر الزمن" مع النجميين نور الشريف وجميل راتب ومعهما اثار الحكيم .

رابع الأعمال المعروفة للراحل هو فيلم "المهاجر" عام 1994 وكان مع الفنانة يسرا والفنان محمود حميدة بصحبة المخرج يوسف شاهين، الذي قدم معه فيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1990 .

خامس الأعمال الفنية الشهيرة للراحل هو فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع النجم الكبير احمد ذكي والفنانة ليلى علوي عام 1998 وكان تعاون اول له مع المخرج الشاب وقتها شريف عرفه الذي حقق بعد هذا العمل حالة نجاح كبيرة .

الجدير بالذكر أن زوجة رمسيس الناقدة السينمائية عواطف صادق قد توفيت في عام 2017 أثناء وجودها بشرم الشيخ لحضور فعاليات المهرجان السينمائي، حيث مرت بأزمة صحية قبل حفل ختام المهرجان بساعات قليلة، ونقلت إلى مستشفى شرم الشيخ إلا أنها فارقت الحياة منذ لحظات، ليدخل بعدها رمسيس مرزوق في حالة نفسية صعبة للغاية بعد فراقها .