محلل اقتصادي: زيارات السيسي الخارجية جعلت لمصر مكانة قوية عالميًا

قال الدكتور عبد المنعم السيد المحلل الاقتصادي، إنه خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أجرى العديد من الزيارات الدولية الرئاسية التى جعلت لمصر مكانة اقتصادية قوية عالمية ، ومنذ عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة الصين 6 مرات وجاء الرئيس الصيني مصر عام 2016، وقد تم تشكيل لجنة وزارية باسم وحدة الصين مهمتها متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

حجم العلاقات التجارية بين البلدين

وأوضح عبد المنعم ، أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال الربع الاول لعام 2021 بنسبة 32% لتسجل نحو 4.2 مليار دولار ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ليبلغ بقيمة 3.4 مليار دولار . ، موضحاً أن سجل إجمالى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 نحو 12.9 مليار دولار مقارنة بنسبة زيادة تقدر نحو10% خلال عام الماضي 2019 .

حجم الاستثمارات بين مصر والصين

وأعلن المحلل الاقتصادي، أن انتشار الفيروس العالمي لكوفيد _19 خلال عام 2020 ارتفاع معدل حجم الاستثمارات الصينية المجمعة في مصر 1.2مليار دولار ، مقارنة بارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة بنسبة 120% لتبلغ بقيمة 190 مليون دولار . مقارنة بحجم استثمارات بعام 2019 التى سجلت نحو 83 مليون دولار .

اهم المشروعات الاستثمارية الصينيه في مصر

وأشار إلي أن سجلت حجم المشروعات بالمنطقة الصينية بمحور قناة السويس نحو ٦٨ شركه ومصنع تعمل في قطاعات صناعه المعدات البترولية و الفايبر جلاس والمعدات الكهربائية والزراعية ، فضلا عن تعاون الدولة كبر ي شركة مقاولات التى تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية للدولة وذلك ليقامها بتنفيذ مشروع البرج الايقوني والمنطقة المركزية قد تجاوزات حجم أعمال شركات المقاولات بمصر نحو 15 مليار دولار .

مضيفا هناك تعاون مشترك فى مجال الصحة حيث أن هناك توقيع برتوكول تعاوني علي إنتاج لقاحات كوفيد _19 لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وتصدير إلي أفريقيا حيث أن تعد الدولة المصرية أولي الدول عربية وافريقية لتحصل على ترخيص أنشاء مصنع لتصنيع لقاحات الفيروس العالمي كوفيد _19 .

وأضاف أن هناك شراكة بمشروعات الاستزارع والمائي وانتاج أعلاف الاسماك بمنطقة الصناعية بمدينة جمصة ، فضلا عن الاستثمارات المشتركة بمجال التعليم وانشاء جامعة مصرية صينية تكتولوجية .

ونوه إلي أهمية تزيد حجم الاستثمارات الصينية في مصر بشكل اكبر من ذلك خاصه وان هناك نماذج نجاح للتعاون الاقتصادي والمشروعات المشتركة بين البلدين و ذلك من خلال تسويق جيد ل اوجه التعاون والمشروعات التنموية التي تجمع بين البلدين