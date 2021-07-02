تحذيرات من انفجار «كورونا» في بريطانيا مجددًا

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه قد يضطر ما يقرب من 2 مليون شخص أسبوعيا إلى عزل أنفسهم بحلول نهاية الشهر، ما لم يقم الوزراء بإصلاح الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وجرى توجيه حوالي ٤٠٠ ألف شخص إلى الحجر الصحي الأسبوع الماضي من قبل موظفي "Test and Trace" أو تطبيق "NHS Covid" الخاص بهم.

وبموجب النظام الحالي، يُطلب منهم العزل لمدة عشرة أيام لأنهم كانوا على اتصال بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ويتوقع تحليل الأرقام الرسمية، أن يرتفع هذا الرقم إلى 1734000 بحلول 28 يوليو إذا استمرت الاتجاهات الحالية ، نظرًا للارتفاع الحاد في الحالات من أسبوع لآخر وشعبية تطبيق الهاتف الذكي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS.

ودعا أعضاء البرلمان ورؤساء الأعمال وحتى قادة الصحة، إلى تغيير قاعدة الأيام العشرة ، نظرًا لأن العديد من الذين أجبروا على الحجر الصحي تم تطعيمهم، حتى لا تفقد الحكومة سيطرتها على المواطنين، وتثير المزيد من الغضب الشعبي.

ويريد النشطاء أن يتم استبدال فترة العزل باختبار يومي ، أو حتى يتم إلغاؤها لأولئك الذين تلقوا لقاحين ضد كورونا.

واشتكت صناعة الضيافة من نقص حاد في الموظفين نتيجة للقواعد الحالية، والتي تهدد بإحداث فوضى أوسع في جميع أنحاء الاقتصاد و"NHS".

كما تضررت المدارس بشدة، حيث تم إرسال آلاف الأطفال إلى منازلهم نتيجة لاختبارات كورونا الإيجابية داخل "فقاعة" صفهم.

وطالب البريطانيون بالحرية في نهاية المطاف، حيث من المقرر أن يرفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جميع قيود فيروس كورونا القانونية تقريبًا في 19 يوليو بموجب خطة جديدة سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن بعض "الاحتياطات الإضافية" قد تحتاج إلى استمرارها.

ونظر الوزراء في خطط للسماح لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بإجراء اختبارات يومية بدلاً من ذلك، ولكن من غير المرجح أن تكون أي تغييرات جاهزة ليوم الحرية في 19 يوليو.