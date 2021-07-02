الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 350 طن قمامة وإصلاح كشافات بمراكز الغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

قال أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى، اليوم الجمعة، أنه تم رفع نحو 200 طن  قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، فى حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس حى ثان المحلة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وقالت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية،اليوم الجمعة، أنه تم رفع نحو 152 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز.

وأشرف على الحملة اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 36 كشافًا وتركيب 11 كشاف جديد فى نطاق عددا من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب مناطق بالمدينة.

وأشرف على الحملة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 35 كشافًا وتركيب 12 كشاف جديد فى نطاق  عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

رفع أكثر ٣٥٠ قمامة وإصلاح كشافات بمراكز الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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