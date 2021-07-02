الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بالجيزة

إسعاف
إسعاف

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لـ 6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، بمنطقة الواحات البحرية في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت قد تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم، بطريق الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن حادث التصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، اثنين منهم في حالة حرجة، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لـ 6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، بمنطقة الواحات البحرية في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وفي سياق آخر عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

النيابة العامة جنوب الجيزة الحالة الصحية 6 أشخاص حادث تصادم منطقة الواحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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