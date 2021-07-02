في ثاني أيامه.. إقبال كثيف على جناح «هيئة الكتاب» بمعرض القاهرة (صور)

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقبالا كثيفا خلال الساعات الأولى من فتح أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي انطلقت أول أمس، وتستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

ومن المقرر أن يستقبل معرض الكتاب جمهوره يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.

وكان قد شهد اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 52، زيارة 72 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة، مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 ألف زائر، وتم رصد العدد من خلال المنصة الإلكترونية، ما يثبت وعي وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع، وأبدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات.

تضم الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب