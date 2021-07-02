الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

80715 مواطنا حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم فى القليوبية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم اليوم 141 شخصا ليصل عدد من حصلوا على اللقاح منذ بدء الحملة، وحتى اليوم 80715 مواطنا.

فيما حصل منهم 14330 شخصا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، 12757 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 12857 تلقوا التطعيم من مركز طبي حجازي بشبرا.

كما حصل 11923 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، 7733 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، 6963 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، 3222 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، 4963 حالات بالوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور، 6977 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تجرى بمراكز التطعيمات هي «مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمي ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبي الحي الثامن بالعبور»، وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 13536 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في كافة أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على صحة وأرواح المواطنين من مخاطر المرض وعدوى انتشار الفيروس.

محافظة القليوبية مستشفيات فيروس كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مستشفيات العزل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مديرية الشئون الصحية التطعيم ضد فيروس كورونا

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