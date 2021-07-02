مصادر: انضمام مطار البردويل إلى منظومة المطارات التابعة لوزارة الطيران

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن قرب انضمام مطار البردويل إلى منظومة المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من تشييده كاملًا من جانب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وبذلك يعتبر ثالث المطارات الجديدة التي تنضم إلى الشركة المصرية للمطارات بعد مطارات سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة وبرنيس بمحافظة البحر الأحمر.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني استعدت لانضمام مطار البردويل إلى منظومة مطاراتها، والتي تبلغ حوالى 25 مطارًا مدنيًا، مما يعود بالنفع على المنظومة خلال الفترة المستقبلية، ولفتح وزيادة شبكات الخطوط الجوية للمطارات المصرية وشركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية والأوروبية، مما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن مطار برنيس الدولي بمحافظة البحر الأحمر، والذي انضم مؤخرًا إلى منظومة المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، استقبل خلال الأيام الماضية أولى الرحلات الجوية المباشرة القادمة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرات الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران"، حيث من المتوقع بدء تنظيم وتوزيع العاملين بكافة الإدارات والقطاعات المختلفة بمطار برنيس الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول فصل الصيف.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.