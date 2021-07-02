الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

حماة الوطن بأسوان تطلق مبادرة صحية بمناسبة احتفالات 30 يونيو

احفالية حزب حماة
احفالية حزب حماة الوطن

وسط أجواء مبهجة بمناسبة العيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، احتفلت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان بذكرى ٣٠ يونيو الغالية والعزيزة علي جموع المصريين بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم للحزب.

وحرصت الأمانة علي إطلاق مبادرة صحية استهدفت علاج عدد كبير من غير القادرين تحت إشراف مباشر من رائد طب الأمراض الحرجة و"مُعرب" علوم الطب في العالم الدكتور حسام موافي.

كما تم عقد مؤتمرا كبيرا حاضر فيه العالم الكبير لأول مرة علي مستوي مصر حول أمراض الضغط والسكر والسمنة عند السيدات والرجال.

احتفالية حماة الوطن باسوان بثورة 30 يونيو


وتقدمت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بأسوان، بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي حامل لواء ثورة 30 يونيو المجيدة التي ستظل تجسد تكاتف الشعب المصري حول قواته المسلحة والشرطة  من أجل تلبية نداء الوطن الذي استرد عزته وكرامته .

وأعربت أمين عام الحزب، عن عظيم الشكر والتقدير لجهود الدولة الحالية التي تسعي إلي مزيد من التقدم والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي ، كما اعربت أمانة الحزب عن تهنئتها للشعب المصري بالعيد الثامن للثورة.

كما حرصت أمانة الحزب باسوان، علي تفعيل المساهمة في مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة " ، وذلك من خلال توزيع آلاف الكراتين علي نحو 75% من القري والنجوع وغير القادرين.

الدكتور حسام موافى


وأكدت أمين عام الحزب بأسوان، إن الأمانة تحرص حرصا شديدا علي المشاركة في كافة الاحتفالات الوطنية والدينية ومختلف الأعياد والمناسبات التي تسعد الشعب المصري ، مشيرة إلي أن مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري تعد من أهم المبادرات التاريخية التي تم تفعيلها في مصر .

كما أشادت نيفين حمدى، بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مصر عامة وأسوان خاصة ، ووجهت الشكر إلي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الذي يعمل ليل نهار من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التلاحم مع المواطنين وحل مشكلاتهم ، بالإضافة إلي ما تشهده أسوان من أعمال تطوير وتجميل وإحلال للبنية التحتية وإقامة الكباري والمحاور المختلفة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو النائبة نيفين حمدي الدكتور حسام موافي حزب حماة الوطن بأسوان مبادرة صحية حياة كريمه

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