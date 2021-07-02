مصرع شخص وإصابة 26 في تصادم 4 سيارات بطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، إثر وقوع حادث مروع تصادم 4 سيارات سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي وسيارتين أجرة على أمام وصلة سرابيوم، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 26 آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوات المرور وفرضت كرودن أمني لمكان الحادث، وتوقفت حركة سير السيارات بشكل كامل.

و تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مرفق اسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي وسيارتين أجرة على امام وصلة سرابيوم، على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي

و أ مدير مرفق اسعاف الاسماعيلية، بالتوجه للحادث ونقل المصابين، وتبين أن شخص لقى مصرعه وأصيب 26 آخرين، وتم نقلهم على الفور لمجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، ونقلت سيارة إسعاف جثمان المتوفي الي ثلاجة لمستشفى.

فيما انتقلت قوات الأمن ووضعه كردون أمني على الطريق، أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، شهد انقلاب سيارة، مما أدى لوفاة قائدها.

و تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة انقلاب سيارة على طريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي أمام العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة قائدها، ويدعى "خ.د.س"، 28 سنة، من حي الكرامة في بئر العبد بشمال سيناء، فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي الي ثلاجة لمستشفى العاشر من رمضان، تمهيدًا لتنقله إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر الأسرة بشمال سيناء، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقال شهود عيان إن حركة الطريق لم تتوقف كاملة، إلا أن انقلاب السيارة تسبب في وقف الطريق جزئيًا ومحاولة المواطنين العبور بصعوبة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وتمكنت من إزالة حطام السيارة من على الطريق، وعودته لطبيعته.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.