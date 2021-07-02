تحرير طفلة من الاختطاف بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من تحرير طفلة اختطفها 3 أشخاص وطلبوا فدية من والدها مقابل تركها، وتم ضبط المتهمين.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة باختطاف نجلته، 7 سنوات، أثناء تواجدها أمام مسكنهما، وورود اتصال هاتفي للمبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالي فدية نظير إطلاق سراحها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظرا لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمان الأخران مخططه الإجرامي نظير الحصول على مبلغ مالي يتم اقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المُستخدم في المساومة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين.

وفى سياق متصل ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بحوزتهما على كمية الهيروين وبندقية وفرد خرطوش وكمية من الطلقات، ومبلغ مالى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وردت معلومات للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام عاطلان و مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.