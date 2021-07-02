الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لفوزهما بجائزة «الفنجري» التشجيعية.. جامعة الوادي الجديد تكرم باحثين بقسم الدراسات الإسلامية

صورة من الواقع
صورة من الواقع

 كرمت جامعة الوادي الجديد، خلال جلسة مجلس الجامعة باحثين بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد لفوزهما بجائزة المستشار الفنجري التشجيعية، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء الكليات.

 وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه فور إعلان الأمانة العامة لجائزة الفنجري بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ورئيس هيئة قضايا الدولة أسماء الفائزين بجائزة المستشار الفنجري ، وهم فوز الدكتور أحمد عبد النعيم عامر مدرس بكلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية، والدكتورة الشيماء السيد محمود مدرس منتدب بقسم الدراسات الإسلامية بجائزة المستشار الفنجري التشجيعية بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين .

- الجامعة حريصة على تكريم المتفوقين من الأساتذة والطلاب

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حرصت على تكريم الاستاذين بالاضافة الى تكريم المتفوقين من الأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة وذلك خلال انعقاد جلسات مجلس الجامعة تقديرا لفوزهم بالجوائز متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وفي سياق آخر تراس رئيس جامعة الوادي الجديد جلسة مجلس الجامعة بالمبني الإداري للجامعة بحضور السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات الست افتتحت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الجامعة خلال شهر يونيو2021.

 والذي استعرض فيه توجيه التهنئة للدكتور أحمد سيد حرباوي، لتعينه نائباً لشئون التعليم والطلاب، والتهنئة للدكتور رجب كامل محمد لتعين سيادته عميدا لكلية التربية الرياضية، والتهنئة للأستاذ الدكتور ماهر زنقور لتعين سيادته وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

IMG-20210702-WA0007
IMG-20210702-WA0007
IMG-20210702-WA0009
IMG-20210702-WA0009
IMG-20210702-WA0008
IMG-20210702-WA0008
كرمت جامعة الوادي الجديد جلسة مجلس جائزة المستشار الفنجري

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق عن عمر ناهز 81 عامًا

20 صورة للحادث المروّع بطريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوى

وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بسبب أعمال التطوير.. السكة الحديد تعلن تغير مواعيد رحلات 14 قطارا

حقيقة إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي