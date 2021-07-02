لفوزهما بجائزة «الفنجري» التشجيعية.. جامعة الوادي الجديد تكرم باحثين بقسم الدراسات الإسلامية

كرمت جامعة الوادي الجديد، خلال جلسة مجلس الجامعة باحثين بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد لفوزهما بجائزة المستشار الفنجري التشجيعية، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب والسادة عمداء الكليات.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه فور إعلان الأمانة العامة لجائزة الفنجري بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ورئيس هيئة قضايا الدولة أسماء الفائزين بجائزة المستشار الفنجري ، وهم فوز الدكتور أحمد عبد النعيم عامر مدرس بكلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية، والدكتورة الشيماء السيد محمود مدرس منتدب بقسم الدراسات الإسلامية بجائزة المستشار الفنجري التشجيعية بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين .

- الجامعة حريصة على تكريم المتفوقين من الأساتذة والطلاب

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حرصت على تكريم الاستاذين بالاضافة الى تكريم المتفوقين من الأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة وذلك خلال انعقاد جلسات مجلس الجامعة تقديرا لفوزهم بالجوائز متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وفي سياق آخر تراس رئيس جامعة الوادي الجديد جلسة مجلس الجامعة بالمبني الإداري للجامعة بحضور السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات الست افتتحت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الجامعة خلال شهر يونيو2021.

والذي استعرض فيه توجيه التهنئة للدكتور أحمد سيد حرباوي، لتعينه نائباً لشئون التعليم والطلاب، والتهنئة للدكتور رجب كامل محمد لتعين سيادته عميدا لكلية التربية الرياضية، والتهنئة للأستاذ الدكتور ماهر زنقور لتعين سيادته وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.