تنمرعليه بسبب لهجته.. شاب صعيدي يقتل زميله بسكين في مطعم بالغردقة

شهدت منطقة شمالي مدينة الغردقة، جريمة قتل لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، ارتكبها زميله لقيامه بالتنمر عليه بسبب لهجته الصعيدية، وتحريض زملائه عليه لدى مسؤولي العمل ضده.

و وقررت نيابة الغردقة، برئاسة المستشار حسن عادل، حبس المتهم الذي يعمل بأحد المطاعم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قيامه بقتل زميله بطعنه بسكين بسبب مشاجرة بينهما، مع مراعاة التجديد في المواعيد المقررة، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه.

- اعترافات المتهم

وقال المتهم في اعترافاته أنه نشبت بينهما مشاجرة، فاستل سكينا من مطبخ المطعم الذي كانا يعملان بهِ وطعنه بها ولاذ بالفرار، قبل أن تتمكن مباحث مديرية أمن البحر الأحمر من ضبطه، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وأكد المتهم في اعترافاته إن زميله في العمل بالمطعم كان دائم التنمر على لهجته، وحدثت مشادات كلامية كثيرة سابقة بينهما، ولكن في المرة الأخيرة تشابكا بالأيدي، وعلى إثرها قام بإحضار السكين مطبخ المطعم، وسد له طعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

- سبب الجريمة

وأوضح المتهم في التحقيقات، أنه كان دائم التنمر على لهجته، وكان يداوم على مضايقته في العمل وتحريض مسؤولي العمل عليه، وحدثت مشادات كلامية سابقة بينهما، ولكن هذه المرة وقع بينهما تشابكا بالأيدي، على إثرها قام بإحضار السكين مطبخ المطعم، وسدد له طعنة بالقلب أودت بحياته.

- تفاصيل البلاغ

وكان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بواقعة مقتل “أ م. ف. ع”، من محافظة قنا، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل بمطعم سياحي في منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، وفر الجاني هاربا من موقع الجريمة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي وضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم عصام عتيق، رئيس مباحث القسم والمقدم مصطفي حلمي معاون أول مباحث القسم، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، وتمكنت من ضبط الجاني قبل هروبه من منتجع الجونة، واعترف بجريمة قتل زميله بالعمل على خلفية مشاجرة معه، وذلك بطعنة نافذة بالقلب، فارق على إثرها الحياة.