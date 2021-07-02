بعد تفقد كامل الوزير.. 10 معلومات عن القطار الكهربائي

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، أعمال تنفيذ القطار الكهربائى LRT "السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان"، برفقة رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

يأتي تفقد كامل الوزير للقطار الكهربائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يسهم فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وتقدم "الدستور" أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي.

1- منذ إطلاق القطار المكهرب أو "الكهربائي" يُعرف بـ(LRT)، ويمتد مساره من السلام إلى العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بالعاشر من رمضان.

2- يمتد القطار الكهربائي بطول 90 كم.

3- يشتمل القطار الكهربائي على 16 محطة.

4- بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 76.5%.

5- تم الانتهاء من تركيب 1200 متر سكة في المسافة بين محطتي عدلي منصور والعبور و960 متر في المسافة بين محطتي بدر نيو هليوبوليس، وجاري استكمال باقي التركيبات على طول المسار.

6- بدأ العمل في تركيبات السكة بالورشة، حيث تم الانتهاء من تركيب 10 سكك "بازلت" خاصة بمظلة تخزين القطارات، وجاري استكمال اعمال التوريدات لمهمات السكة حفاظا على سير أعمال التركيبات دون توقف.

7- يتم تصنيع القطارات الخاصة بالمشروع وعددها 22 قطارًا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 27.5% ومخطط توريد أول قطار في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

8- تشمل المرحلة الثالثة من المشروع محطات (العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع) والذي يجري تنفيذ أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات.

9- يعتبر القطار الكهربائي شريان تنمية جديد في المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة).

10- من المخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1حتى محطة العاصمة الإدارية 2) في احتفالات أكتوبر 2021.