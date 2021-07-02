الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنوفية»: حل 50370 شكوى استقبلها الخط الساخن خلال النصف الأول من 2021

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأنه في إطار الاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة والنهوض بمستوى الأداء، استقبل الخط الساخن 125 خلال النصف الأول من عام 2021 حوالي 50370 ألف شكوي وتم حلها.

وأضاف  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استقبل الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على مدار 24 ساعة خلال تلك الفترة 22329 شكوى،  تخص المياه ( ضعف، انقطاع، تسريب، محابس ) . 

 وأضاف أنه تم أيضا  استقبال 22249 شكوى تخص الصرف الصحي (طفوحات، تسريبات)، و373 شكوى خص جودة المياه و شكوى واحدة في مجال المشروعات، و 453 شكوى تخص أنظمة المحاسبة والدفع ، وأن وهذه الشكاوى يتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى استفسارات العملاء.

-  الشركة وفرت العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل

وأشار إلى أن منظومة الشكاوى CMS والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء هي إحدي حلقات التواصل مع المواطنين وأن الشركة وفرت العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معهم خلال 24 ساعة فى اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال التليفون المحمول ، و"الواتس اب" 01220906668، والموقع الإلكتروني للشركة mcww.com.eg أو عبر الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة https://www.facebook.com/media.mcww/، و تطبيق على الموبايل 125 hcww؛ سعيا للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وكان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية،  قد شدد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  والتشديد على لبس الكمامات في جميع أفرع الشركة بالمحافظة

محافظة المنوفية خدمات الصرف الصحي المواطنين مشروعات ساخن صالح

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وائل لطفي

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