«سلطة وصابونة جلسرين».. نصائح هاني الناظر للتعامل مع الموجة الحارة

عادة ما يُقدم الدكتور هاني الناظر، طبيب جلدية، مجموعة من النصائح للمتابعين له طوال الوقت، خاصة بالعناية بالبشرة والشعر، وهو الأمر الذي يجعل المتابعين له يتفاعلون معه بشكلٍ شديد، عن طريق طرح عدد من الأسئلة حول الأمراض الجلدية المختلفة، ليرد عليها الدكتور هاني الناظر بشكلٍ سريع واصفًا لهم الأدوية اللازمة بمرضهم.

وقال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، اليوم الجمعة، إن الماء، هو أفضل مشروب فى أيام الصيف شديدة الحرارة.

وتابع هاني الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن السلطة الخضراء هى أفضل طعام، والملابس القطنية فاتحة اللون، هى الأحسن لتجنب الأضرار.

ونصح هاني الناظر باستخدام صابونة الجلسرين خلال الاستحمام، موجها باستخدام الماء البارد، مؤكدًا أن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس هو بعد الرابعة عصرًا.

وأشار استشارى الأمراض الجلدية إلى أن شمسية اليد هى أفضل وسيلة للحماية من أشعة الشمس، لافتًا إلى ضرورة النوم 8 ساعات متواصلة.

كانت درجات الحرارة قد ارتفعت بشدة على مدار الأيام الماضية، ووصلت إلى الأربعين درجة، بل تخطت الأربعين درجة في معظم المحافظات، وهو ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض المباشر للشمس، خوفًا من الإصابة بضربات شمس، وذلك في الوقت الذي يخشى المواطنون فيه التعرض للشمس خوفًا على جلدهم ويسعون لمعرفة كل ما يساعد في ترطيب جلدهم باستمرار، وهو ما يجعل الدكتور هاني الناظر يتفاعل طوال الوقت مع من يسأله حول الجلد والبشرة، الخاصة بالترطيب والعناية بالبشرة.

وكانت الأرصاد الجوية قد أوضحت أن سبب الموجة الحارة التي ضربت مصر هو المنخفض الهندي الذي يضرب مصر، حيث إن التأثر به يأتي في شكل موجة حارة شديدة، بينما يظل ارتفاع الرطوبة بقوة يشعر المواطنين بالغضب الشديد، حيث إن ارتفاع الرطوبة من شأنه أن يجعل المواطنين يشعرون بالحرارة بشكل أكبر.