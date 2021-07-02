الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«سلطة وصابونة جلسرين».. نصائح هاني الناظر للتعامل مع الموجة الحارة

هاني الناظر
هاني الناظر

عادة ما يُقدم الدكتور هاني الناظر، طبيب جلدية، مجموعة من النصائح للمتابعين له طوال الوقت، خاصة بالعناية بالبشرة والشعر، وهو الأمر الذي يجعل المتابعين له يتفاعلون معه بشكلٍ شديد، عن طريق طرح عدد من الأسئلة حول الأمراض الجلدية المختلفة، ليرد عليها الدكتور هاني الناظر بشكلٍ سريع واصفًا لهم الأدوية اللازمة بمرضهم. 

وقال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، اليوم الجمعة، إن الماء، هو أفضل مشروب فى أيام الصيف شديدة الحرارة.

وتابع هاني الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن السلطة الخضراء هى أفضل طعام، والملابس القطنية فاتحة اللون، هى الأحسن لتجنب الأضرار.

ونصح هاني الناظر باستخدام صابونة الجلسرين خلال الاستحمام، موجها باستخدام الماء البارد، مؤكدًا أن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس هو بعد الرابعة عصرًا.

وأشار استشارى الأمراض الجلدية إلى أن شمسية اليد هى أفضل وسيلة للحماية من أشعة الشمس، لافتًا إلى ضرورة النوم 8 ساعات متواصلة.

كانت درجات الحرارة قد ارتفعت بشدة على مدار الأيام الماضية، ووصلت إلى الأربعين درجة، بل تخطت الأربعين درجة في معظم المحافظات، وهو ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض المباشر للشمس، خوفًا من الإصابة بضربات شمس، وذلك في الوقت الذي يخشى المواطنون فيه التعرض للشمس خوفًا على جلدهم ويسعون لمعرفة كل ما يساعد في ترطيب جلدهم باستمرار، وهو ما يجعل الدكتور هاني الناظر يتفاعل طوال الوقت مع من يسأله حول الجلد والبشرة، الخاصة بالترطيب والعناية بالبشرة.

وكانت الأرصاد الجوية قد أوضحت أن سبب الموجة الحارة التي ضربت مصر هو المنخفض الهندي الذي يضرب مصر، حيث إن التأثر به يأتي في شكل موجة حارة شديدة، بينما يظل ارتفاع الرطوبة بقوة يشعر المواطنين بالغضب الشديد، حيث إن ارتفاع الرطوبة من شأنه أن يجعل المواطنين يشعرون بالحرارة بشكل أكبر. 

ملابس مصر طعام حماية درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق عن عمر ناهز 81 عامًا

وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى

20 صورة للحادث المروّع بطريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوى

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بسبب أعمال التطوير.. السكة الحديد تعلن تغير مواعيد رحلات 14 قطارا

حقيقة إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي