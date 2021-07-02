عصابة تختطف ابنة «التاجر الثرى» فى القليوبية.. والأمن يعيدها

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية وتحديد وضبط الجناة وإعادتها إلى أسرتها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من مواطن بقيام 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة باختطاف ابنته وعمرها سبع سنوات حال تواجدها أمام مسكنهما وورود اتصال هاتفي للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالي فدية نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظرًا لطبيعة عمله كتاجر، الذي عرض على المتهمين الآخرين مخططه الإجرامي نظير الحصول على مبلغ مالي يتم اقتسامه فيما بينهما، وتم بإرشدهما ضبط الهاتف المحمول المُستخدم في المساومة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.