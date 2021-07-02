القبض على 4 قبل مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 أشخاص قبل مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدنية نصر ثالث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها نشوب مشاجرة بين كلاً من طرف أول: صاحب محل سوبر ماركت، وطرف ثان: 3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم وبحوزة الطرف الثاني فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 3 زجاجات مياة غازية معبأة بمادة سريعة الاشتعال.

وأمكن السيطرة على طرفي المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترف الطرف الثاني بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين الطرف الأول، قاموا بالوقوف أمام المحل المملوك للطرف الأول وحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.