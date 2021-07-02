الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق عن عمر ناهز 81 عامًا

رمسيس مرزوق
رمسيس مرزوق

أعلن الفنان سامح الصريطي، منذ قليل، رحيل مدير التصوير رمسيس مرزوق، عن عمر يناهز الـ81 عاما .

 وكتب الصريطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزق على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها «أضحك الصورة تطلع حلوة»، «مرسيدس»، «ليه يا بنفسج»، «الصعود إلى الهاوية» و«آه يا ليل يا زمن»، وغيرها من الأعمال التي تصل إلى 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون.

وفي لقاء خاص ببرنامج المساء مع قصواء تحدث عن بداياته الفنية وذكرياته، قائلا: عملت مع كبار المخرجين ولكل منهم مدرسته الخاصة كنيازى مصطفى وحسن الإمام ورضوان الكاشف ويوسف شاهين وغيرهم الكثير، ولأن رؤية كل مخرج مختلفة عن الآخر فهذا جعلنى أدرس كل شخصية منهم جيدا حتى أظهر مايريده جيدا وفى نفس الوقت أقدم صورة خاصة برمسيس ليس لها شبه.

ويضيف: بداياتي كانت بفيلم زهور برية مع مخرج يقوم بأولى تجاربه مثلي وهو المخرج يوسف فرنسيس، وقتها كنا جميعا شباب حديث السن نمتلك روح المغامرة، وكان هذا يخلق بيننا حوار عن ماذا نريد أن نقدم للمشاهد من خلال صورة بدون كلام.

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جامعة حلوان شريف عرفة يوسف شاهين رمسيس مرزوق المعهد العالي للفنون برنامج المساء مع قصواء سامح الصريطي

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وائل لطفي

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