الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما هيروين داخل سيارة بمنطقة السلام

ضبط شخصين
ضبط شخصين

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، شخصين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وعثر بحوزتهما على هيروين داخل سيارة بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال سيرهما بسيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - طبنجة - عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس - عدد 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34: إن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

رجال المباحث امن القاهرة شخصين الاتجار المواد المخدرة هيروين منطقة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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