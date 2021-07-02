«كده كفاية».. مبادرة لوقف «نقل عفش الزوجية» في المنوفية

دشن احد شباب مركز أشمون بمحافظة المنوفية مبادرة "كده كفاية" لمنع مراسم نقل عفش الزوجية التي تجهد العريس والمقبل على الزواج بحمله نفقات كبيرة، والتي ليس لها أي جدوى، مشيرا إلى أن هذه العادة تنتشر في القرى خصيصا في محافظة المنوفية، وقد لاقت المبادرة استحسانا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار أخبار عن وفاة طالبة في ما عرف إعلاميا بـ "زفة عبدة الشيطان" في محافظة الدقهلية.

.

وأشار عبدالفتاح طارق، ومطلق المبادرة، "زفة نقل عفش الزوجية" تحولت اليوم إلى موكب ملئ بالعربات كبيرة الحجم، المحملة بالجهاز أو العفش تتقدمها سيارة أكبر منهم تحمل فوقها سماعات مما يسبب الإزعاج للمارة، وهو ما لم نعتد عليه في القري الريفية في الماضي القريب، مؤكدا أن "الزفة" لا تحترم المواقف الصعبة مثل أماكن الوفيات أو المرضي، أو المارة من السيدات والأطفال، كما أنها تتسبب في غلق الطرق أثناء استعراضها بالشارع.

- المبادرة هدفها تقليل نفقات الزواج



وأضاف "طارق" في تصريحات لـ "الدستور"، “أن المبادرة التي أطلقها أولا في قرية سمادون ومركز أشمون، هدفها تقليل نفقات الزواج، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق لعدم المغالاة في الزواج تسهيلا علي الشباب في الزواج، مؤكدا أن الزواج ليسه علاقة بين اثنين فقط، وإنما ترابط بين عائلات ولعل دفع مبالغ كبيرة في نقل العزل أو شراء العفش يضر بالعلاقة قبل أن تتم”.

وأوضح، أنه تم إطلاق المبادرة قبل عدة أيام، و تم بدئها بالمطالبة بتقليل نفقات نقل "عفش العروسة" لأسباب كثيرة أولها التخفيف علي أسر الزوجين، ومن بينها منع المشاجرات والخلافات بين الشباب في مثل هذه المناسبات، مؤكدا أن أي زفة لنقل العفش تجد بها مشاجرات وقد ينقل مصابين إلي المستشفى، ولعل اخر موقف كان في محافظة الدقهلية فينا يعرف باسم “زفة عبدة الشياطين”، وتوفيت فتاة وأصيبت أخري بسبب شغب بعض الشباب .