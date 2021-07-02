ضبط 12289 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

ضبطت وزارة الداخلية 12289 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12235 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 952 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 268 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1771 أرجيلة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

- إجراءات هامة لحماية نفسك والآخرين من كورونا

-ابتعد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عندما يسعلون أو يعطسون أو يتكلمون.

-ابتعد مسافة أكبر من ذلك عن الآخرين عندما تكون في أماكن مغلقة. كلما ابتعدت مسافة أكبر، كان ذلك أفضل.

-اجعل من ارتداء الكمامة عادة عندما تكون مع أشخاص آخرين.

-استعمال الكمامات وحفظها وتنظيفها والتخلص منها بشكل سليم أمر ضروري لجعلها فعالة قدر الإمكان.

فيما يلي المعلومات الأساسية عن كيفية ارتداء الكمامة:

-نظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل خلعها وبعده.

-تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.

-عندما تخلع الكمامة، احفظها في كيس بلاستيكي نظيف، واحرص يومياً على غسلها إذا كانت كمامة قماشية أو التخلّص منها في صندوق النفايات إذا كانت كمامة طبية

-قابل الناس في الخارج، تُعد التجمعات في الهواء الطلق أكثر مأمونية من التجمعات في الأماكن المغلقة، ولاسيما إذا كانت الأماكن المغلقة صغيرة ولا يدخلها الهواء الخارجي.

-نظف يديك جيداً بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون. ويؤدي ذلك إلى إزالة الجراثيم بما في ذلك الفيروسات التي قد توجد على يديك.

-تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، فاليدان تلمسان العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات.