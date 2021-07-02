الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12289 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

عدم ارتداء الكمامة
عدم ارتداء الكمامة

ضبطت وزارة الداخلية 12289 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12235 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

 

وتم تحرير 952 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 268 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1771 أرجيلة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

-  إجراءات هامة لحماية نفسك والآخرين من كورونا

-ابتعد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عندما يسعلون أو يعطسون أو يتكلمون. 

 

-ابتعد مسافة أكبر من ذلك عن الآخرين عندما تكون في أماكن مغلقة. كلما ابتعدت مسافة أكبر، كان ذلك أفضل.

 

-اجعل من ارتداء الكمامة عادة عندما تكون مع أشخاص آخرين. 

 

-استعمال الكمامات وحفظها وتنظيفها والتخلص منها بشكل سليم أمر ضروري لجعلها فعالة قدر الإمكان.

 

فيما يلي المعلومات الأساسية عن كيفية ارتداء الكمامة:

 

-نظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل خلعها وبعده.

 

-تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.

 

-عندما تخلع الكمامة، احفظها في كيس بلاستيكي نظيف، واحرص يومياً على غسلها إذا كانت كمامة قماشية أو التخلّص منها في صندوق النفايات إذا كانت كمامة طبية

 

-قابل الناس في الخارج، تُعد التجمعات في الهواء الطلق أكثر مأمونية من التجمعات في الأماكن المغلقة، ولاسيما إذا كانت الأماكن المغلقة صغيرة ولا يدخلها الهواء الخارجي.

 

-نظف يديك جيداً بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون. ويؤدي ذلك إلى إزالة الجراثيم بما في ذلك الفيروسات التي قد توجد على يديك.

 

-تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، فاليدان تلمسان العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات.

ضبط 12289 شخصا عدم ارتدائهم الكمامات الواقية التصالح سداد الغرامة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

بعد مصرع شخص وإصابة 26 في حادث.. أول فيديو لتوقف طريق «الإسماعيلية - السويس»

وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق عن عمر ناهز 81 عامًا

وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى

20 صورة للحادث المروّع بطريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوى

بسبب أعمال التطوير.. السكة الحديد تعلن تغير مواعيد رحلات 14 قطارا

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي