«الداخلية» تضبط 1532 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

و أسفرت الحملات عن ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ، من أبرزها ضبط (3 طن لحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (1,2 طن أسماك مملحة ومدخنة "فسيخ– رنجة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسماك بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,2 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

- ضبط 12 ألف علبة عصير فاسد في المنوفية

و كذلك تم ضبط (5,1 طن سكر حر- مكسبات طعم - عصائر خام معبأة داخل شكائر وبراميل "مستلزمات إنتاج" بدون مستندات مجهولة المصدر - 12000 عبوة عصائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي"منتج نهائي" وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر “بدون ترخيص” بمحافظة المنوفية.

واسفرت الجهود عن ضبط (1,5 طن سكر - 240 عبوة زيت "تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء) وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، لقيامه بالإستيلاء على (144,302 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء).

و تمكنت الحملات ضبط (13706 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة - قفازات طبية - أسنان صناعية" مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرة المسؤولة عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط قائد سيارة بمحافظة البحيرة، بحوزته (8 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وتم ضبط (3 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة غير صالحة لاستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها) ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.