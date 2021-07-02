روسيا: احتمال فرض حجر صحي «غير مطروح للنقاش»

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا لا تعتزم فرض تدابير حجر جديدة رغم موجة وبائية ناجمة عن انتشار المتحورة دلتا من فيروس كورونا.



وقال المتحدث ديمتري بيسكوف "لا أحد يريد تدابير إغلاق، ونعم المسألة غير مطروحة للنقاش" مضيفا للصحافيين "المسألة ليست قيد النقاش، ولذا ... يجب أن نتلقى جميعا اللقاح في أقرب وقت".

وتجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي، عتبة الـ23 ألفا، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، عن تسجيل 23218 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23543 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6893 حالة) ومقاطعتها (2488 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1671 حالة)، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 679 حالة وفاة (مقابل 672 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة، فيما تماثل 18197 مريضا للشفاء.

وبشكل عام سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و 561360 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 136565 حالة وفاة و389277 حالة نشطة وخمسة ملايين و 35518 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 150.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 605 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

- ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.