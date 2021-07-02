الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمي» يشكل لجنة وزارية لمواجهة الانقطاع التام للكهرباء بالعراق اليوم

رئيس الحكومة العراقي
رئيس الحكومة العراقي

قرر رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة ،تشكيل لجنة وزارية عليا  لمواجهة تداعيات الإطفاء التام للطاقة الكهربائية في البلاد بسبب خلل فني.
 

وشهدت المحافظات العراقية منذ ساعات الفجر الأولى انطفاء تاما للتيار الكهربائي في العراق بسبب خلل فني ،مما أدى إلى توقف المحطات الكهربائية بشكل كامل ويجري العمل حاليا لإعادة الإنتاج بشكل تدريجي. 

وهددت عدد من المدن العراقية اليوم الجمعة بالخروج في مظاهرات شعبية على خلفية الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي منذ أسبوع في البلاد  جراء فشل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن من حل أزمة الكهرباء بالبلاد وهدر مليارات الدولارات جراء تفشي الفساد في البلاد. 

وأعلن وزير الكهرباء في الحكومة العراقية الحالية تقديم استقالته إلى مكتب رئيس الوزراء بسبب تدني مستويات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق منذ أسبوع.

وتأتي الاستقالة بعد تردٍ تام في ساعات تجهيز الكهرباء في العراق، مع ارتفاع درجات الحرارة، وشن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريحات صحفية: "إن الوزير تقدم بالفعل باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، رافضاً الخوض بمزيد من التفاصيل.

وكان التيار الصدري أطلق حملة قبل يومين لإقالة وزير الكهرباء.

ووفق متخصصين في القطاع، ينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، فيما يحتاج إلى ما يتجاوز 30 ألفا.

يأتي هذا فيما يسعى العراق، الذي يعاني نقصاً كبيراً في الكهرباء، إلى بناء 8 مفاعلات طاقة نووية بحلول العام 2030 لإنتاج 8 آلاف ميغاوات شهرياً من الكهرباء، أي 25% من مجمل احتياجاته، ما قد يقلل اعتماده على الخارج، على ما اكد الثلاثاء مسؤول لفرانس برس.

الحكومة العراقي العراق بغداد الطاقة الفساد

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وائل لطفي

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