الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل العيد.. ارشادات مهمة عند شراء الأضاحي

الأضاحي
الأضاحي

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك قدم الطبيب البيطري أيمن رضوان لـ الدستور عدد من النصائح التي يجب أن يلاحظها مشتري أضحية العيد، بأنه يجب فحص وملاحظة عدة أشياء للتأكد من صحة الأضحية، بالإضافة لتوجيهات وزير الزراعة والحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضحيات.

أضحية عيد الأضحى المبارك

ولمعرفة عمر الأضحية كشف أيمن عن ثغرة يمكن من خلالها معرفة عمر الأضحية وهي فحص أسنانها لمعرفة عمره كما ينصح أن يصوم الأضحية قبل الذبح بنحو 12 ساعة لتحسين نوعية اللحم، وتقديم الماء له قبل ذبحه لتسهيل عملية السلخ قال ايمن ان من العلامات الأولية التي تظهر على الأضحية هي رأسها فيجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا لأسفل، بالإضافة إلى الإشارة التي تؤكد على صحة الأضحية وهي أن تكون العينان لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

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 وأوضح أمين أنه من الضروري التأكد من تنفس الحيوان وأن يكون التنفس بشكل طبيعي ولا يعاني من النهجان أو السعال، بالاضافة بأن يكون أنف الأضحية غير مصابًا بالرشح أو الإفرازات، كما أكد على فحص فم ولسان الأضحية وتاكد من انه خالي من الالتهابات والإفرازات. 

إرشادات عند شراء الأضحية في عيد الأضحى

‏ومن العلامات التي أشار إليها، هى أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد بالإضافة الى أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أي تقرحات أو تقرحات أو دمامل أو تورمات. ‏

إرشادات عند شراء الأضحية في عيد الأضحى

ونوه أيمن إلى نقطة مهمة وهي أن تكون الأضحية نشيطة الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية. 

وأشار إلى ان أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسه، وألا يكون الكرش ممتلئًا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه وأن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

المرور العيد مبارك وزير الزراعة لحوم وزير الحيوانات

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