طباخ الأميرة ديانا يكشف سر جديد عنها

كشف رئيس الطهاة السابق، أن الأميرة ديانا كانت "طاهية مريعة" واتصلت ذات مرة بفريق إطفاء قصر كينسينجتون بعد شم الغاز أثناء محاولتها صنع المعكرونة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد شارك دارين ماكجرادي البالغ من العمر 58 عامًا ، والذي كان طاهيًا شخصيًا للملكة في التسعينيات وعمل أيضًا مع الأميرة ديانا ، إشادة للملكة الراحلة في مقطع فيديو على صفحته على "YouTube" للاحتفال بعيد ميلادها الستين ، كاشفا عن سعادتها بقضاء بعض الوقت مع "12 رجل إطفاء".

قال الشيف ، الذي يعيش الآن في تكساس ، إن ديانا كان لها "تأثير كبير" عليه لأنها كانت تحاول دائمًا تحسينه".

وكشف أن ديانا تطعم نفسها في عطلات نهاية الأسبوع إذا لم تكن بالخارج، وتذكر أنها حاولت صنع المعكرونة والمعكرونة البسيطة التي نسيتها بعد ذلك - مما دفعها إلى الاتصال بفريق إطفاء القصر.

وتابع "كنت أطبخ للأميرة ، من الاثنين إلى الجمعة، وفي عطلات نهاية الأسبوع أترك الطعام في الثلاجة، كانت تساعد نفسها في ذلك ، وكنت أضع ملاحظة صغيرة لها مع عدد من الأشياء وأضف رقمًا إليها لتقوله ، ثم ضعه في الميكروويف واضغط على الرقم 2".

وأضاف "لم تكن سداسية جيدة. في أحد الأيام ، كان لديها صديق جاء وقرروا تناول بعض المكرونة، صنعت بعض صلصة السباجيتي ، ودردشوا حول المكرونة المغلية ، وأطفأت المصابيح التجريبية على الغاز، ودخلت المطبخ بعد ذلك بقليل ، كانت تشتم رائحة الغاز ، اتصلت بفريق إطفاء القصر".

وأضاف:"يوم الاثنين، أتيت إلى العمل ودخلت المطبخ، وقالت لن تصدق ما أطبخه في عطلة نهاية الأسبوع! لكنني كدت أضرم النار في القصر بأكمله".

وقالت الاميرة: "لقد كنت متوترة للغاية لدرجة أنني اتصلت بفريق إطفاء القصر ، وقد جاءوا جميعًا ولكن أفضل ما في الأمر هو أنني كنت أحمل 12 رجل إطفاء كبير بنفسي".

أضاف دارين أنه ليس في كثير من الأحيان أن تقابل شخصًا ما ، يكون له "تأثير كبير" على حياتك كما فعلت ديانا.

ويتذكر:"لم أقم بأي عمل خيري أبدًا حتى قابلتها ، ثم رأيت الفرق الهائل الذي أحدثته في حياة الناس".

