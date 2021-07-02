كوريا الجنوبية تستهدف تطعيم 36 مليون شخص بلقاح كورونا بحلول نوفمبر

أكدت كوريا الجنوبية، أنها تستهدف تطعيم 36 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى سبتمبر لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، بعد أن بدأت حملة التطعيم في 26 فبراير.

وأفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة، 15 مليونا و340 ألفا و827 شخصا أو 29.9% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة، جرعاتهم الأولى من لقاحات "كوفيد- 19"، من بينهم تم تلقيح 4 آلاف و43 شخصا بالأمس، وتم تطعيم 5 ملايين و156 ألفا و549 شخصا أو 10% من السكان بالكامل.



وتدير كوريا الجنوبية حملة التطعيم بلقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" التي تتطلب جرعتين، ولقاح يانسن (جونسون آند جونسون) الذي يتطلب جرعة واحدة، ويُضمن أولئك الذين تلقوا لقاح يانسن، في كل من عدد متلقي الجرعتين الأولى والثانية.

وقررت كوريا الجنوبية منذ يومين الحفاظ على حظر التجمعات الخاصة لـ5 أشخاص أو أكثر لمدة أسبوع آخر، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.



وأفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" بأن ذلك جاء خلال اجتماع طارئ لتدابير الحجر الصحي بمشاركة عمدة سول أوه سيه-هون و25 رئيسا من مكاتب المنطقة الإدارية، حيث كان من المقرر أن يطبق المستوى 2 على العاصمة سول بموجب مخطط التباعد الاجتماعي الجديد المتكون من 4 مستويات، وبهذا، يتم السماح للتجمعات الخاصة حتى 4 أشخاص فقط في العاصمة سول.



وبموجب مخطط التباعد الاجتماعي الجديد، يُسمح للتجمعات الخاصة حتى 6 أشخاص ابتداء من يوم غد الخميس، وسيتم رفع سقف عدد المشاركين في التجمعات الخاصة في سيئول والمدن المجاورة لها تحت المستوى 2 إلى 6 أشخاص حتى يوم 14 يوليو خلال الفترة الانتقالية، ثم سيتم توسيعه إلى 8 أشخاص.