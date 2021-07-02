الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقيلة صالح: الحل فى ليبيا مرتبط بالانتخابات.. وإخراج المرتزقة «ضرورى»

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الحل في ليبيا مرتبط بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، أن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا لحين إلغائه أو تعديله، موضحًا أن الإعلان الدستوري ينص على انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب.
وفي وقت سابق، قال «صالح» إن مجلس النواب لديه ‏إصرار على أن تكون الانتخابات في موعدها المقرر سلفًا في 24 ‏ديسمبر المُقبل، وأن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب.‏

وأشار إلى أن مجلس النواب يسير حاليًا بالطريق الصحيح، ‏ووضعه في المجتمع الدولي جيد جدًا، ولديه إصرار بأن تكون ‏الانتخابات في موعدها وأن الشعب هو من ينتخب الرئيس، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث).
وتابع "صالح"، "عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب، يكون ‏رئيسًا للشعب كله، ولكن عندما ينتخبه البرلمان يكون رئيسًا للنواب ‏الذين انتخبوه، وفي هذا الأمر سيقوم مجلس النواب بدوره على ‏أكمل وجه"، موضحًا أنه بعدما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لن تعود ‏الحروب مرة أخرى، قائلًا" لأننا ندرك أن الجميع تحمل الكثير، ولن ننسى موقف أهل طبرق جميعًا مع مجلس النواب من ‏احتضان مجلس النواب ورعاية مجلس النواب وحماية مجلس ‏النواب، حيث كان له دور مميز وليس بغريب على طبرق وأهل ‏طبرق، بكل تركيباته الاجتماعية".‏

وكان وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، أمس الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تستمر ليومين يرافقه خلالها رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال الميهوب وعضو المجلس سليمان الحراري، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية.

ومن جانبه، أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق قوله، "إن عقيلة صالح والوفد المرافق له سيلتقي خلال الزيارة رئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون، كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عدد من اللقاء من ضمنها لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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