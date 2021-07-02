مطران إيبارشية طيبة للكاثوليك يدعو الشعب المجري لزيارة مصر

استقبل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران أبرشية طيبة للأقباط الكاثوليك، رئيس أكاديمية MT الجامعية مايكل عادل، والمستشرقة الأستاذة الجامعية تيمي ماركو مديرة الدراسات بالأكاديمية، في إطار رحلة قاموا بها لمدينة الأقصر في محاولة لتنشيط السياحية المجرية لمدينة الأقصر.

- إجراء مقابلة بمناسبة مرور4 سنوات على زيارة البابا فرانسيس لمصر

وعلى جانب الزيارة تم تسجيل مقابلة مع نيافته بمناسبة مرور 4 سنوات على زيارة قداسة البابا فرنسيس لمصر، وتحدث نيافته على أهمية هذه الزيارة في العلاقات بين البلدين. وكما تم مناقشة المشاركة في المؤتمر الإفخارستي العالمي، المقرر انعقاده العام الجاري في العاصمة المجرية - بودابست.

كما تحدث صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل، عن مصنع خزف جراجوس، والذي تم إعادة تَسلُمه من قِبل المطرانية بعد خلافات حدثت بين أبناء المستأجرين الأصليين وأعمال تشويه في هوية المصنع وتاريخه التراثي مما أثر على مكانته وجودة المنتجات.

- دعوة لزيارة مصر

وفي نهاية اللقاء شارك نيافته بعض أخبار إيبارشية طيبة، ووجه رسالة للشعب المجري يدعوه فيها لزيارة مصر عامة ومدينة الأقصر خاصة، مساهمة من نيافته في تنشيط السياحة المجرية لمدينة الأقصر.

- بابا الفاتيكان يُعتمد مصر كـرحلة حج مسيحي

جدير بالذكر أنه اعتبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مسار العائلة المقدسة، "رحلة حج مسيحي".

واجتذب "مسار العائلة المقدسة" اهتماما عالميا كبيرا في أكتوبر 2017، بعد 2018 أُدراج زيارة المسار بشكل فعلي ضمن زيارات الفاتيكان الرسمية.

وفي أعقاب هذا القرار، استقبلت مصر أول وفد لـ"حج رسمي" من الفاتيكان في يونيو 2018، حيث مكث الوفد لمدة 5 أيام، وضم 52 شخصية، بينما رأسه رئيس إقليم لاتسيو وأسقف مدينة فيتربو وقد سبق هذه الزيارة وصول حجاج مسيحيين غير رسميين من الهند والفلبين.

ورحلة العائلة المقدسة، بحسب المصادر التاريخية القبطية، تضمنت مرور السيدة العذراء مريم وطفلها بمصر أثناء هروبهما من شر امبراطور الروم المضطهد للمسيحيين، فى رحلة برية قاسية من الصحارى والهضاب والوديان، إذ إنها لم تسلك الطرق الثلاثة المعروفة آنذاك هربا من خطر الروم.