دراسة جديدة تكشف وجود جينات وراثية نادرة تحمي من السمنة

كشفت دراسة جديدة أن 16 نوعًا وراثيًا نادرًا يمكن أن يحمي الناس من السمنة، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أجرى الباحثون "تسلسل كامل للإكسوم" وهو اختبار جيني شامل يبحث في آلاف الجينات في وقت واحد على أكثر من 645000 شخص.



وحدد الباحثون 16 متغيرًا تؤثر على مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، وهو القياس القياسي لتحديد ما إذا كان الناس يتمتعون بوزن طبيعي أو يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وارتبطت الطفرات الجينية النادرة في أحد الجينات المسماة GPR75 ، بالحماية من السمنة.



كان الأشخاص الذين لديهم نسخة واحدة غير نشطة على الأقل من "GPR75"، يزنون حوالي 12 رطلاً ويواجهون خطرًا أقل بنسبة 54 في المائة من السمنة مقارنة بمن ليس لديهم طفرة، و كان لدى حاملات الطفرة مؤشر كتلة جسم أقل بمقدار 1.9 كجم / م 2 في المتوسط.

- السمنة تؤدي إلى 2.8 مليون حالة وفاة سنويًا



وتؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى حوالي 2.8 مليون حالة وفاة سنويًا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).



وتوفر النتائج أهدافًا علاجية محتملة لعلاج السمنة لدى البشر ، وفقًا للفريق.

وترتبط السمنة بمجموعة متنوعة من الأمراض التي تصيب الإنسان ، بما في ذلك مرض السكري والسرطان وأمراض القلب، و قد قاد الدراسة باحثون في شركة Regeneron للتكنولوجيا الحيوية ومقرها نيويورك.

وقال جورج يانكوبولوس ، الرئيس وكبير المسؤولين العلميين في Regeneron: "إن اكتشاف القوى الجينية الخارقة الوقائية ، كما هو الحال في GPR75 ، يوفر الأمل في مكافحة التحديات الصحية العالمية المعقدة والمنتشرة مثل السمنة".

وتابع "سيسمح لنا اكتشاف الطفرات الوقائية بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للطب الجينية".

ومؤشر كتلة الجسم هو مقياس للدهون في الجسم بناءً على الوزن بالنسبة للطول، إذا كان مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر ، فهذا يعني ان الشخص مصاب بالسمنة.