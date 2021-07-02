الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها «الحوثيون» باتجاه خميس مشيط

طائرة مسيرة أطلقها
طائرة مسيرة أطلقها «الحوثيون

أعلن تحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.


وأكد التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، اليوم الجمعة، أن تلك المليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير ست طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم باتجاه السعودية.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "مجموع ما تم اعتراضه وتدميره السبت، بلغ 17 طائرة مسيرة مفخخة حوثية".


وأكد التحالف أن "تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي"، مشددا على أنه يتخذ "إجراءات شاملة من أجل حماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

 

 فيما قال  المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع،  إن الجماعة نفذت فجر السبت عملية هجومية على هذه القاعدة الواقعة في خميس مشيط بواسطة طائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k"، وذلك "ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل".

 

وفي مايو الماضي قام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإحباط هجوم عدائي وشيك، كان ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر،
وقال التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ.

 

التحالف العربي الحوثيون ارهاب هجوم دعم الشرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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