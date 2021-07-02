رغم ارتفاعها عالميًا.. استقرار أسعار الذهب محليًا اليوم الجمعة

سلالة الدلتا من كرونا تبث المخاوف

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا في ظل توقعات مستقبلية بسبب مخاوف المستثمرين المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغيير لحظة بلحظة تسهيًلًا على المواطنين.

على المستتوى المحلي، قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 18 سجل 656، وسجل سعر عيار 24 نحو 868 جنيه، وسجل عيار 21 نحو 787 جنيه.

أسعار الذهب العالمي

وعلى المستوي العالمي، شهد الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعًا، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1778.52 دولار للأوقية، وانخفض الذهب 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1778 دولارا.

وتسببت سلالة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا في تراجع دول في آسيا وأوروبا عن خطط إعادة الفتح، بينما قال البيت الأبيض إنه سيرسل فرقا خاصة للبؤر الساخنة في أنحاء البلاد لمكافحة العدوى.

والتركيز الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والتي من المرجح أن تظهر زيادة 690 ألف وظيفة الشهر الماضي وفقا لاستطلاع أجرته.

وقالت يانج إن زيادة بواقع مليون أو أكثر في التقرير قد تسرع تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز وخطط زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات عدد العاملين في القطاع الخاص الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع أن سوق العمل يكتسب سرعة في ظل إعادة فتح الاقتصاد بالكامل.

ويستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.07 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1088.73 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2762.16 دولار ويتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي على التوالي.