خبير لغة جسد: الأمير هاري كان «متوهجًا» وويليم «متوتر» في أول لقاء بينهما منذ 18 شهرًا

التقى الأمير هاري بشقيقه الأكبر الأمير ويليام للمرة الأولى منذ شهور أمس، في قصر كنسينجتون،

وبالكاد تحدث الأخوة طيلة الثمانية عشر شهرًا الماضية لكنهم اجتمعوا بعد ظهر هذا اليوم للكشف عن تمثال ديانا.

وأخبر خبراء لغة الجسد أن دوق كامبريدج وساسك قاما بأدوار مختلفة في الحدث.

وقال روبن كرمود إن ويليام "القوي والواثق" كان "رجل أظهر بعض "التوتر" وكان "أكثر توترا" خلال الحدث، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف خبراء لغة الجسد عن أن الأمير ويليام ، الذي يشبه رجل الدولة ، تولى "دور الأخ الأكبر" بينما كان الأمير هاري متوترًا أثناء حضورهما إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا في عيد ميلادها الستين.

وقال خبير لغة الجسد روبن كيرمود، إن الأمير وليام "يذكرنا بجدّه الأمير فيليب" في الحفل ، حيث قام "بدور قوي وواثق ورجل دولة".

في غضون ذلك ، قال إن إيماءات يد الأمير هاري الجامحة وفكه المتوتر تشير إلى أنه "أقل راحة مما كان يحاول الظهور عليه".

وعندما وصل الإخوان، قال روبن إن الأخوين بدوا "متزامنين للغاية"، مضيفًا: "إنهم يسيرون بنفس الوتيرة، ويعكسون حركات الذراع واليد والجسم الخارجية،لكن يبدو أن ويليام أكثر وعيًا بالكاميرات من هاري.

وتابع "وليام يبدو وكأنه يذكرنا بلغة جسد جده ، قوي ، واثق من نفسه وخادع بعض الشيء، إنه يبحث كثيرا عن الأخ الأكبر هنا، فلغة جسده أكثر رسمية من لغة هاري التي تبرزها سترته ذات الأزرار، بشكل عام ، يبدو أنه أكثر وعيًا بأهمية هذا الاجتماع بصريًا".

وأضاف: "يبدو هاري أكثر استرخاءً ، شبه مرتاح هنا ، حسنًا ، لا يزال هناك بعض التوتر في يده اليمنى وهو يلعب بزر السترة".

وعندما التقى الإخوان بعائلة سبنسر وتحدثا مع أقاربهم قبل إزاحة الستار عن التمثال، قال خبير لغة الجسد إن هاري كان "أكثر لمعانًا '' من شقيقه ، مضيفًا: "مرة أخرى ، يستخدم هاري ذراعه كمتظاهر.

وتابع “أصبحت لغة جسده أكثر لمعانًا من لغة ويليام التي تُبقي ذراعيه متمركزة حول ارتفاع السرة - تقليديا في وضع القائد أو الرجل المتميز”.