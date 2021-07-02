قائد الجيش اللبنانى: المساس بأمن مدينة طرابلس «غير مسموح»

أكد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه من غير المسموح المساس بأمن مدينة طرابلس.

وقال قائد الجيش، خلال زيارته طرابلس تضامنًا مع أهالي الفيحاء، قائلا: "نحن منكم ووجعكم وجعنا، وأمنكم أمانة في أعناقنا واستقرار المدينة مسئوليتنا جميعا".

وأضاف: "من غير المسموح لأي كان المس بأمن المدينة ولا تساهل أو تهاون مع من يعبث بالاستقرار كائنا من كان".

الرئيس اللبناني يؤكد قدرة بلاده على مواجهة التحديات والصعاب

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، قدرة بلاده على مواجهة التحديات والصعاب والأزمات والخروج منها أقوى، موجهًا رسالة للشباب اللبناني، قائلاً: “أعيش عمق القلق الذي يساوركم أمام الصعوبات الراهنة”.



وأضاف عون: "ثقتي كبيرة، وسأبقى أعمل انطلاقًا من إيماني وقناعتي أننا بإرادتنا المشتركة قادرون على مواجهة التحديات والصعاب والأزمات، وسنخرج منها أقوى مهما طالت، فلتكن أنظار العالم الشاخصة إلينا اليوم، حافزًا قويًا لمزيد من العطاء والاندفاع للنهوض بلبنان من كبوته وترسيخ أسس قيامته".

استمرار الاحتجاجات في شوارع لبنان

ولا تزال الاحتجاجات في عدد من المدن اللبنانية اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، خصوصًا بعد زيادة أسعار الوقود.

وخلال الأيام الماضية، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في كافة أنحاء لبنان بسبب تأخر انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتيجة التعثر في تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري.

يذكر أن العملة المحلية اللبنانية سجلت اليوم في السوق الموازية أكثر من 17000 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما يظل سعر الصرف الرسمي في البنوك 1507 ليرات لكل دولار، بينما استمر السعر على المنصة الإلكترونية الحكومية "صيرفة" عند 12 ألف ليرة للدولار الواحد، بينما يتم تقييم سعر الدولار في المشتقات البترولية بـ3900 ليرة للدولار الواحد.

