الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كتاب يكشف تجاهل ترامب لتحذيرات المسؤولين من خطورة كورونا

ترامب
ترامب

كشف كتاب جديد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض تحذيرات المسؤولين بشأن تهديد فيروس كورونا، من وزير الصحة الأمريكي آنذاك أليكس عازار.


وقال "عازار" قال لترامب خلال مكالمة هاتفية في يناير 2020، وفقًا لمقتطفات من كتاب "سيناريو الكابوس: داخل استجابة إدارة ترامب للوباء الذي غيّر التاريخ"، "سيدي الرئيس، علي أن أخبرك بشيء، هناك فيروس جديد من الصين يمكن أن يكون خطيرًا للغاية"، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل" البريطانية.


ويذكر الكتاب الذي كتبه اثنان من مراسلي واشنطن بوست هما ياسمين أبو طالب ودميان باليتا، أن ترامب بدا غير مهتم بالمحادثة، كما ادعى أن عازار "بالكاد كان بإمكانه الحصول على كلمة قبل أن يبدأ ترامب في الصراخ".

 - تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها


وتمكن عازار من إبلاغ ترامب بأن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد بدأت بالفعل في فحص المسافرين من الصين إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك ، حث على اتخاذ المزيد من تدابير السلامة للتخفيف من الانتشار المحتمل.


ووفقًا للكتاب ، أرسل مساعدو ترامب من ويست بالم بيتش نتائج التحقيقات لأنهم اعتقدوا أن الرئيس آنذاك بحاجة إلى ابتهاج بعد شهر من قيام مجلس النواب بعزله بسبب مزاعم بأنه حاول حث أوكرانيا على التدخل في انتخابات 2020.


وبعد فترة ليست طويلة من حدوث تلك المحادثة، انتشر فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية، مما دفع الحكومة الامريكية إلى فرض الإغلاق والقيود لمحاولة وقف الانتشار في الأيام الأولى للوباء عندما لم يكن معروفًا الكثير عن الفيروس.

-  ترامب كان مهتما بالسجائر الإلكترونية أكثر من كورونا


و يوضح الكتاب أن ترامب كان مهتمًا أكثر بالصراخ في عازار بشأن السجائر الإلكترونية بدلاً من الفيروس الجديد القادم من الصين.


وأثارت سياسة صحية حديثة تحظر معظم السجائر الإلكترونية ذات النكهة غضب ترامب ، مما تسبب في أن يكون عازار على أرضية متزعزعة في ذلك الوقت مع الرئيس، لذلك فشلت تحذيراته في التنفيذ لأن ترامب كان أكثر قلقًا بشأن قرار السجائر الإلكترونية الذي كلفه إعادة انتخابه.


ومع توقف ترامب في مارالاجو في يناير، أصبحت إدارته قلقة بشأن تهديد الفيروس لأمريكا والعالم.

دونالد ترامب كتاب كورونا فيروس لقاح السفر سجائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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