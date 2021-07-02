السكة الحديد: تعقيم وتطهير محطات القطارات بالوجهين البحرى والقبلى

أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواصلة أعمال تعقيم وتطهير محطات السكك الحديدية، وذلك في الوجه البحري والقبلي تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كافة وسائل النقل والمواصلات.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يتم التأكيد على تعقيم وتطهير كافة أجزاء المحطات، وذلك من خلال تعقيم الأرصفة والمقاعد والسلالم ودورات المياه ومنافذ بيع التذاكر خارج المحطات وشبابيك الاستعلامات.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه يتم تعقيم المحطات من الخارج من خلال تعقيم وتطهير الساحات الخارجية وكذلك المبني الإداري، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق لتجنب فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى تقاطع "إسكندرية الزراعي" بطول 15 كم، كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى بعد انتهاء التصميمات ووجه بالبدء الفوري في تنفيذها.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ المسافة من طريق القاهرة- إسكندرية الزراعي حتى نفق سعدالدين الشاذلي، حيث التقى خلال جولته عددًا من المواطنين، وطمأنهم أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي، مشيرًا إلى أن كل مواطن سيأخذ حقه وفقًا للقانون ولن يضار أي مواطن.

بعدها تفقد وزير النقل كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 85%، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، ثم تفقد كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، ويبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

ووجه الوزير بسرعة البدء في محور المرج الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، كما تمت متابعة كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري، حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة 100% بالمطالع والمنازل، وأيضًا خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد إنهاء الإزالات المتعارضة، لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام، ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه 95% بطول 1300 متر وعرض 30 مترا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية بنفق السلام، وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.