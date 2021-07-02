الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقف حركة القطارات إثر حادث اصطدام قطار فى قنا مع سيارة نقل

قطار
قطار

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة ربع نقل مع قطار بمزلقان السكة الحديد بقنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع قطار بمزلقان السكة الحديد بقنا، فيما توقفت حركة القطارات.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، وتيسير حركة القطارات.

وكان قد أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص، بالقرب من كوبرى الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة بعد نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص بكوبري الشوينة في قرية الجبلاو التابعة لمدينة قنا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 

وزير مدير قنا تصادم محافظة الداخلية مستشفى محافظ حادث تصادم طريق

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وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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