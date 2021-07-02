الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول: جهود احتواء كورونا تواجه أزمة خطيرة

رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-جيوم اليوم الجمعة، إن الجهود التي بذلتها الحكومة على مدار عام ونصف لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، تواجه أزمة خطيرة، مؤكدًا ضرورة تشديد إجراءات مكافحة الفيروس.

وقال رئيس الوزراء في بيان للأمة أن أكثر من 80% من حالات الإصابة الجديدة كانت في العاصمة والمدن المجاورة لها، لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح أن 90% من حالات الإصابة بطفرة "دلتا" المتحورة من كورونا والأشد قابلية للانتقال كانت في سول وهذه المدن، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
 

وأضاف رئيس الوزراء أنه نظرًا لحالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير، تكون العاصمة والمدن المجاورة لها بالفعل ضمن نطاق المستوى 3 في مخطط التباعد الاجتماعي الجديد.

وأوضح أنه من المثير للقلق أن عدد حالات الإصابة آخذ في الازدياد بين الشباب النشطين، داعيًا إلى الامتناع عن التجمعات الخاصة، وارتداء الكمامات حتى لو تم التطعيم.
 

ثم حذر رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا من الرد الصارم على المسيرة التي خطط لها الاتحاد الكوري لنقابات العمال وهو مجموعة عمالية متشددة تضم حوالي مليون عضو.


وأشار إلى أن تنظيم مسيرة حاشدة في منطقة سيئول والمدن المجاورة لها التي تشهد حاليًا زيادة في حالات الإصابة اليومية بكوفيد19-، سيكون له تأثير «صب الزيت على النار».


وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن تسجيل 826 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 158 ألفًا و549 إصابة.
 

وسجلت كوريا الجنوبية سجلت 3 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2024.
 

كما تعافى من المرض 295 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 148 ألفًا و319 حالة.


 وتلقى 15.34 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 29.9 % من تعداد سكان البلاد البالغ 51.3 مليون نسمة.

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو كورونا كوفيد اللقاح مكافحة الفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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