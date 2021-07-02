نهاية 20 عاما من الحرب.. أبرز محطات الوجود الأمريكي في أفغانستان

بدأت الولايات المتحدة رسميا، السبت الماضي، سحب آخر جنودها من أفغانستان عقب 20 عاما، لتنهي أطول حرب خاضها الجيش الأمريكي.

وبدأ التدخل الأمريكي في أفغانستان عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المحطات التي مر بها الجيش الأمريكي في أفغانستان منذ دخوله إلى البلاد وحتى انسحابه.

- المحطة الأولى عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر

في أكتوبر من عام 2001 تم قصف أفغانستان، بحجة وجود زعيم القاعدة آنذاك ومدبر حادث 11 سبتمبر أسامة بن لادن.

وبدأ الجيش الأمريكي غارات ضد مخيمات تدريب القاعدة الإرهابية، والأنظمة العسكرية التابعة لنظام طالبان في أفغانستان.

وواجهت القوات الأمريكية قنابل بدائية واعتداءات متصاعدة، وهجمات مستمرة على نقاطهم المنتشرة عبر البلاد.

وفى 2003 أرسل بوش الابن القوات الأمريكية إلى أفغانستان للقضاء على حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

- المحطة الثانية: إرسال قوات إضافية لقاعدة باجرام الجوية

وفي 2009، أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيادة حادة في القوات الأمريكية، ووجه قوات إضافية إلى قاعدة باجرام الجوية.

وتوجه أكثر من 30 ألف جندي إلى المواقع الساخنة في أفغانستان، وسيطروا على أراض بطريقة كانت مستحيلة سابقا.

وبعد 10 سنوات من بدء الحرب في أفغانستان، حققت الولايات المتحدة واحدا من أهدافها الرئيسية في ما تسمى بالحرب على الإرهاب.

واجتاحت قوات" سيلز الأمريكية" منزل بن لادن في بلدة باكستانية قبل أن تقتله.

- المحطة الثالثة: غارات مكثفة على أفغانستان

وفى عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اتخذت الإدارة الأمريكية موقفا مختلفا فيما يتعلق بأفغانستان مقارنة بأوباما.

وبعد انسحاب القوات الإضافية، زاد ترامب التدخل العسكري الأمريكي، إذ زاد الجيش الأمريكي غاراته على أفغانستان، بما في ذلك إطلاق أكبر صاروخ أمريكي غير نووي على مقاتلي داعش.

وعلى الرغم من ذلك كانت قوات طالبان ما تزال لديها نفوذًا عسكريا، وبعد 17 عاما من الصراع في أفغانستان، سيطرت طالبان أو تنازعت على ما بين 60٪ إلى 70٪ من البلاد.

- المحطة الرابعة: مرحلة التفاوض ونهاية سياسة الحرب

من جانبها، لجأت الولايات المتحدة إلى محاولة التفاوض على نهاية سياسية للحرب مع طالبان.

وفي اتفاق تاريخي، وافق ممثلو أمريكا وطالبان على انسحاب كامل محتمل للقوات الأمريكية بحلول 1 مايو 2021، وأعلن ترامب حينها أن طالبان قدمت تعهدا، تعهد قوي جدا، وسنرى كيف سيجري الأمر، ونأمل أن يجري بشكل جيد جدا". على حد قوله.

لكن المحادثات بين بين طالبان والحكومة الأفغانية استمرت دون نجاح.

- المحطة الخامسة: إنهاء التواجد الأمريكي وانسحاب القوات

ثم جاء الرئيس الأمريكى جو بايدن للبيت الابيض، والذى تعهد بأن القوات الأمريكية سوف تنسحب بشكل تام قبل 11 سبتمبر 2021.

وقال "بايدن" في خطاب له "أنا الآن رابع رئيس أمريكي يتولى الإدارة مع وجود عسكري أمريكي في أفغانستان لن أسلم هذه المسؤولية إلى رئيس خامس".

ومع الانسحاب الأمريكي الذى بدا بالفعل هناك خوف وقلق من أن الانسحاب الأمريكي الكامل سيشهد عودة طالبان إلى السلطة.