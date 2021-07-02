الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترحب بقرار البحرين بشأن إعادة فتح سفارتها في دمشق

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البحريني عبداللطيف الزياني، في العاصمة الروسية موسكو، إن أمام البلدين عدة مجالات، فيما ناقش الوزيران التعاون في المجال البرلماني والتعليمي والسياحي.

 

ترحيب روسي بقرار البحرين بفتح سفارتها في دمشق

وأكد «لافروف» أن روسيا لديها أفكار لتفعيل الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام، كما أكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

كما تطرق الوزير الروسي، في كلمته حول الخطوات اللازمة بشأن عودة اللاجئين السوريين لبلدهم، لافتاً إلى التوافق في الرؤى مع البحرين بشأن عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة السورية، مشيدًا بقرار البحرين إعادة افتتاح سفارتها في دمشق.

مشاورات لحماية جيراننا في آسيا الوسطى من خطر داعش

وقال لافروف: لا أعتقد أن خطر "داعش" في سوريا والعراق ارتفع بشكل ملموس، وتم إحباط خطة إنشاء "الخلافة" هناك، وأضاف:  "داعش" يعزز مواقعه في أفغانستان، ونجري مشاورات لحماية جيراننا في آسيا الوسطى من هذا الخطر.

«لافروف»: يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووى

وبشأن الملف النووي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تقييمات الأطراف في المفاوضات النووية تظهر إحراز تقدم ملموس لكن لم يتم تنسيق كافة الشئون بعد.

وقال لافروف: يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووي باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الصفقة وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

وزير الخارجية البحرينى يتطلع لاجتماع مجلس أعمال مشترك

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني: بحثنا سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لافتًا إلي التطلع لاجتماع مجلس أعمال المشترك بين البلدين.
 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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